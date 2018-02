Päästeamet saab olla omavalitsuse partneriks

erakogu

Uus hädaolukorra seadus on pannud omavalitsustele suured kohustused ning sellest räägiti ka Hiiumaal toimunud pääste­ameti ja kohaliku omavalitsuse esindajate kokkusaamisel.Lääne päästekeskuse uus juht Heiki Soodla selgitas, et kõik varasemad kohustused on nüüd hädaolukorra seaduses (HOS) kirjas väga täpselt ja tähtis on, et neid täidetaks üle Eesti ühtemoodi.





Autor: Jaanus Kõrv

Sildid: Heiki Soodla, järelevalvefunktsioon, päästeamet