Omniva võtab kirjakaste vähemaks

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et Omniva andmetel on saarel 61 kirjakasti, millest 24 kasti ei postitatud vaadeldud kuu aja jooksul mitte ühtegi kirja ning 25 kasti pandi kuu aja jooksul vähem kui viis kirja.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles, et see, milliseks kirjakastide võrk Hiiumaal kujuneb, selgub peale kohalikelt elanikelt tagasiside saamist. “Ootame kohalike elanike tagasisidet, kuna nemad oskavad ju öelda kõige paremini, kus kohalik kirjakast võiks asuda,” selgitas Kaiv.

Tagasisidet ootab Omniva hiidlastelt 20. veebruarini meiliaadressil info@omniva.ee või telefonil 6616616.

Kirjakastide võrgu korrastamist Hiiumaal alustab Omniva veebruari teises pooles. Siis paigutatakse allesjäävad kirjakastid nähtavatesse ja käidavamatesse kohtadesse, kus neile on parem ligipääs ja mis kattuvad inimeste loogiliste liikumismustritega.

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ette­võtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.

Sildid: kirjakast, Omniva