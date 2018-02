Nabi viiendat korda Kaitseväe aasta sportlane

Ardi Hallismaa

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras autasustas neljapäeval eelmise aasta kaitseväe parimaid sportlasi ja spordivaldkonna esindajaid.Viiendat aastat järjest pälvis kaitseväe aasta sportlase tiitli maadleja kapral Heiki Nabi staabi- ja sidepataljoni spordi­rühmast. Nabi võitis mullu Pariisis toimunud Kreeka- Rooma maadluse MMil raskekaalus hõbe­medali.





Autor: Harda Roosna

