Muinsuskaitseobjektid saavad rohkem toetust

Päeva rosin

“Mulle meeldib Eestis elada! Saab teha ette­võtlust, saab arstiabi, saab anda vabatahtlikult ühiskonnale vastu! See, et hetkel alkoepideemia niivõrd käimas on, on ajutine! Poliitiliste jõudude ja alkotootjate positsioneerimine rahva tervise arvelt. Riik on inimesed! On etappe, mis tuleb arenguteel lihtsalt läbida!”

Heiki Hanso, FB 1. veebruar 2018.