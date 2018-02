Meie noored heiskavad lipu Pika Hermanni torni

Veebruar on Kaitseliidu eriorganisatsioonide jaoks märgilise tähtsusega aeg, mil tublimad Kodutütred ja Noored Kotkad saavad heisata Eesti lippu Pika Hermanni tornis. Hiiumaalt on lippu heiskama valitud kodutütar Mari-Liis Kerk Emmaste rühmast ja noorkotkas Jako Jalakas Lauka rühmast – nemad on Pika Hermanni tornis 14. veebruari hommikul.

Jako Jalakas õpib Lauka põhikooli 9. klassis. Ta on olnud noorkotkas kolm aastat ja silma paistnud aktiivsusega. Mitmel korral on ta esindanud Hiiumaad vabariiklikel võistlustel ja tublisti aidanud õpetada nooremaid noorkotkaid. Noorkotkaks olles on Jakost kasvanud kindlakäeline laskur ja asjalik matkaja.

Mari-Liis Kerk on Hiiumaa gümnaasiumi abiturient. Ta on olnud kodutütar üheksa aastat ning samuti väga aktiivne ja tegus. Peaaegu igas Hiiumaa laagris on ta kohal ning valmis andma oma panuse organisatsiooni toimimiseks. Noortejuhid saavad Mari-Liisilt palju

tuge – ta jagab oma kogemusi ja teadmisi rühmakoondustel, laagrite töötubades ja matkade kontrollpunktides.

Igal hommikul, just päikese­tõusu ajal heiskavad lippu üks tubli noorkotkas ja üks tubli kodutütar ühest maakonnast. Viieteistkümne eri maleva ja ringkonna lipuheiskajad valiti noortejuhtide poolt nende silmapaistva tegevuse eest. Kõik lipu­heiskamised on igal hommikul vaadatavad otseülekandes Terevisiooni saates.

Merje Reismaa

KL Lääne maleva noorteinstruktor Hiiumaal

