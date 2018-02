Marcus Mäll tõi koju kuldse karika

Pühapäeval, 28. jaanuaril toimusid Tallinnas Lasnamäe kerge­jõustikuhallis Eesti talvised karikavõistlused, kus purustati mitu noorteklasside rekordit.U18 vanuseklassis ja täiskasvanute arvestuses läks võistlustulle ligi 500 sportlast. Treener Toivo Pruuli õpilastest panid end proovile kolm noormeest ja viis neidu kerge­jõustikuklubi (KJK) Hiiker egiidi all.Edukaim oli Marcus Mäll, kes jooksis U18 klassis 200 meetri jooksu ning tõi 19 jooksja seas KJK Hiikerile ajaga 23,48 sekundit kuld­medali ja karika.“See on tema isiklik sise­rekord ja selle tulemusega olen väga rahul,” kommenteeris treener Toivo Pruul.Ka Marcuse enda sõnul õnnestus tal 200 meetri jooks isegi paremini, kui ta oodata oskas: “See oli selle sisehooaja esimene kahesaja meetri jooks ja ma olen tulemusega väga rahul.”“Karikavõit on karikavõit – ei mäletagi, millal viimati kergejõustikuvõistluselt keegi Hiiumaale karikaga naases,” märkis Pruul rahulolevalt.Lembit Sauer, kes on kui elav Hiiumaa spordientsüklopeedia, ütles, et Marcus Mälli tulemus on suurepärane ja tema andmetel on sise­tingimustes Mällist kiiremini jooksnud vaid Allar Aasma. Noori karikavõitjaid see-eest on olnud päris mitu. “Seda perioodil, kui Hiiumaal oli kerge­jõustiku kuldajastu – Mari Vahtra, Allar Aasma, Ahto Tatter, Taavi Peetre, Rainer Piirimets,” loetles Sauer teerajajaid. Täiskasvanute arvestuses võitis Saueri andmetel esmakordselt Eesti karika 30 meetri tõkkejooksus Aleksander Transtok 1952. aastal.“Arvan, et Marcus Mällil on kõige reaalsem Hiiumaa rekord püstitada neljasaja meetri jooksus,” pakkus Sauer.Lisaks osales Marcus Mäll ka 60 meetri jooksus, kus sarnaselt 200 meetri jooksuga võistles endast aasta vanemate noormeestega. Mälli aeg 7,45 sekundit jäi võitja Ken-Mark Minovski ajale 7,05 sekundit, alla neli kümnendikku ning andis 33 jooksja arvestuses kokkuvõttes seitsmenda koha.Marcus ise 60 meetri jooksu tulemusega rahule ei jäänud: “Ei tulnud nii hästi välja, kui lootsin. Ei teagi täpselt miks, võib-olla sellest, et soojenduse ja jooksu vahele jäi liiga pikk vahe, kuna ajakava nihkus edasi,” ütles Marcus.Meeste arvestuses võistles kaks Hiiumaa noormeest. Edgar Liiber teenis kuuli­tõukes 11,95 meetriga kaheksanda koha. 60 meetri jooksus andis Rein Reinu aeg 7,60 sekundit 31. koha.Treeneri sõnul jättis Edgari tulemusele jälje haigus: “Kahjuks läks Edgari tulemus palaviku nahka, aga Reinu tulemus on tema isiklik rekord ja sellega jäin rahule.”Tütarlastest võistles mullu Hiiumaa parima naissportlase tiitli pälvinud Kristina Joarand U18 vanuseklassis kolmel alal. Tema 60 meetri tõkkejooksu aeg 9,86 sekundit andis kümnenda koha, kõrgus­hüppes oli tulemus 1,50 meetrit ja 13. koht.Kristina tulemuste kohta oletas treener, et võib-olla on sportlane natuke liiga palju võistelnud: “Tõkkeid jooksis Kristina suhteliselt hästi, kuid kõrguses ei saanud hoojooksu kuidagi klappima.”Anna-Brita Tall tõukas kuuli 10,07 meetrit ning tuli sellega 19 võistleja seas 12. kohale. Kaugust hüppas ta 4,58 meetrit, mis oli võistluse 22. tulemus. Kelly Nurk hüppas kaugust 4,57 meetrit ning sai sellega 24. koha.“Ei tabanud korralikult pakku ja tulemus selle taha jäi,” oli treeneri selgitus kaugushüppetulemuste kohta.Karin Pisa jooksis tütar­laste arvestuses 60 meetrit, ajaks isiklik rekord 8,85 sekundit, mis oli võistluse 25. tulemus. “See on tema isiklik rekord, seega väga hea tulemus,” oli treener Toivo Pruul rahul.Tüdrukute 4×200 meetri jooksus olid meie Kristina Joarand, Anna-Brita Tall, Kelly Nurk ja Karin Pisa ajaga 2.00,18 viimasel, viiendal kohal, üks võistkond dis­kvalifitseeriti.Hiiumaa spordikooli vilistlane Anet Post võistles naiste arvestuses kaugushüppes, tulemus 4,78 meetrit andis kokkuvõttes 13. koha.

