Madal veetase võib häirida laevaliiklust

Kui seni on parvlaevade sõiduaeg hoolimata jääkattest püsinud tavapärane, siis nüüd tuli hoiatus, et madal veetase võib täna-homme laevaliikluse lausa katkestada.

“Pean jällegi hoiatuse saatma,” nentis ettevõtte esindaja Sirle Arro. “Eelmisel korral läks veel suhteliselt hästi ja ainult mõni kaubaauto pidi soovitud reisidest maha jääma. Seekord on oht veidi suurem. Prognoosid näitavad homseks veetaseme langust isegi kuni –70 cm. Loodame, et reaalsuses nii suurt langust ei tule, aga valmis olema peame.”

Teade tugineb TTÜ meresüsteemide instituudi prognoosile, mille kohaselt võib veetase lähipäevil Rohuküla-Heltermaa laevateel langeda tasemele, mis võib hakata häirima laevaliiklust või halvimal juhul peatada selle täiesti.

Arro palub reisijatelt mõistvat suhtumist ning soovitab enne sadamasse tulekut jälgida operatiivset infot. Tema sõnul teevad laevakaptenid otsuseid jooksvalt lähtudes reisijate, sõidukite ja laeva ohutusest.

Pühade eel oli tehnilise rikke tõttu rivist väljas Leiger ja seda asendas parvlaev Regula.

Reede keskpäeval oli laevade väljumine häiritud Heltermaa sadama kaldarambi hüdropumba vooliku purunemise tõttu.

Autor: Jaanus Kõrv Kui seni on parvlaevade sõiduaeg hoolimata jääkattest püsinud tavapärane, siis nüüd tuli hoiatus, et madal veetase võib täna-homme laevaliikluse lausa katkestada.

“Pean jällegi hoiatuse saatma,” nentis ettevõtte esindaja Sirle Arro. “Eelmisel korral läks veel suhteliselt hästi ja ainult mõni kaubaauto pidi soovitud reisidest maha jääma. Seekord on oht veidi suurem. Prognoosid näitavad homseks veetaseme langust isegi kuni –70 cm. Loodame, et reaalsuses nii suurt langust ei tule, aga valmis olema peame.”

Teade tugineb TTÜ meresüsteemide instituudi prognoosile, mille kohaselt võib veetase lähipäevil Rohuküla-Heltermaa laevateel langeda tasemele, mis võib hakata häirima laevaliiklust või halvimal juhul peatada selle täiesti.

Arro palub reisijatelt mõistvat suhtumist ning soovitab enne sadamasse tulekut jälgida operatiivset infot. Tema sõnul teevad laevakaptenid otsuseid jooksvalt lähtudes reisijate, sõidukite ja laeva ohutusest.

Pühade eel oli tehnilise rikke tõttu rivist väljas Leiger ja seda asendas parvlaev Regula.

Reede keskpäeval oli laevade väljumine häiritud Heltermaa sadama kaldarambi hüdropumba vooliku purunemise tõttu.

Sildid: laevaliiklus, madal veetase