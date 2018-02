Maavanem jätkab tuttavas valdkonnas

Suur osa endisi maavanemaid asus ametisse jaanuaris, aga mullu augustis Hiiu maavanema ametist priiks saanud Riho Rahuoja võttis koha uues kabinetis sisse alles eelmisel nädalal.Uus ametinimetus on Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhataja ja sellega naasis Rahuoja valdkonda, millega olnud seotud 22 aastat.





Autor: Jaanus Kõrv Harda Roosna | Hiiu Leht

