Maakonna teenetemärgi nominente 18

Erik Peinar/riigikogu

Sellest aastast annab Hiiu maakonna teenetemärki Hiiumaa vald, ettepanekuid sai teha kuni 12. veebruarini. Valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ütles, et tähtajaks laekus 18 ettepanekut 16 isiku tunnustamiseks.Viimane Hiiu maasekretär Piret Sedrik tunnustas saavutust ning ütles, et maavalitsusele esitati tavaliselt viis kuni kümme kandidaati.Hiiumaa vallal on kavas välja anda kuni kolm teenetemärki. “Kellele, seda otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon tuleval nädalal,” selgitas Siniveer. Komisjoni kuuluvad volikogu esimees, volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees, kultuuri- ja turismikomisjoni esimees, vallavanem ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuri­osakonna juhataja.Hiiu maavalitsus tunnustab tublisid kodanikke maakonna teenetemärgiga aastast 2016 ja teeneteplaadiga aastast 2008. Seni on tunnustuse pälvinud 21 inimest.Tänavused teenetemärgid antakse üle 23. veebruaril kell 18 algaval pidulikul ja kõigile avatud kontsertaktusel Käina kultuurikeskuses.