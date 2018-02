Maakonna teenekad: Heller Sööl ja Tiiu Masing

EV100 kontsert­aktusel anti üle tänavused Hiiumaa teenetemärgid – tunnustuse pälvisid Emmaste kandi elu edendaja, endine Emmaste vallavanem Heller Sööl ja saare tenniseelu arendaja, tennisetreener Tiiu Masing.Kui Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik reedel Käina huvi- ja kultuurikeskuses toimunud Eesti vabariigi sünnipäeva pidulikul kontsert­aktusel kuulutas välja maakonna teenete­märkide saajad, puhkesid saalis ovatsioonid ja Kärdla Kammerkoor laulis “Ta elagu!”.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Heller Sööl, teenetemärgid, Tiiu Masing