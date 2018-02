Lennujaama uuendus algab sel aastal

Hiiumaa vallavanem Reili Rand kohtus Tallinna lennujaama juhatuse liikmete Piret Mürk-Dubout’ ja Einari Bambusega, et enne lennu­jaama parendustööde algust muuhulgas arutada, milline täppislähenemis­süsteem tagaks Hiiumaa lennuühenduse stabiilsuse.Kui algselt soovis Hiiu maavalitsus Kärdla lennujaama varustamist täppislähenemis­seadmega ILS* nagu see toimib Kuressaare lennuväljal, siis Tallinna lennujaamal on plaanis võtta Kärdlas kasutusele uudne globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem GNSS.





Autor: Harda Roosna Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

