Kümme põhjust, miks minna Saaremaale

Kati Aus

Kati Aus

erakogu

Meriliis Metsamäe

Oleme hiljuti avastanud, et meite saarest lõuna pool asub üks päris huvitav saar, Saaremaa.Vesteldes nii saarlaste kui hiidlastega, panime kokku kümme head põhjust, miks kindlasti tasuks sellele kenale saarele sõita.MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kati Aus ütles, et tema arvates teavad ja tunnevad hiidlased Saaremaad väga hästi. “Ju nad meid sealt Kõpu tuletornist ikka vahest piilumas käivad,” muigas Kati.Igatahes koos turismi­messidel käies tögatakse üksteist vastastikku mehemoodi. “Ja me ei töga ainult messidel, kogu aeg kui kokku saame, aga see kõik on selline lõbus värk.” Näiteks käisid saarlased Eesti turismiinfokeskuste töötajatega Hiiumaal õppe­reisil ja peaaegu igas kohas, mida külastati, oli esimene kontrollküsimus, et on teil seltskonnas saarlasi ka.Mida siis Saaremaale vaatama minna? Kord kui Vana­pagan jälle Tõlluga võitlemas oli, tallas ta sisse Odalätsi allikad, mis nime saanud kuri­vaimu katkiläinud oda järgi. Pagana jalajälgedes vulisevad veed tagavad aga igavese nooruse, nii et Saaremaale minnes tasub kindlasti kõigepealt nägu puhtaks pesta.Orissaare staadionil kasvab saare maailmapuu – eakas tamm, mis mõne aasta eest üleeuroopalisel konkursil Euroopa aasta puu auväärse tiitli pälvis. Rohkem kui neljameetrise ümbermõõduga tamme tüvi on küll kurjade käte poolt õõnsamaks õõnestatud, kuid seisab visale saarlasele kohaselt kindlalt maas.Veel on saarlased enda saare peale viinud Euroopa keskpunkti! See asub Kärla kandis Mõnnustes ja on tähistatud sealse rahvariide triibu­värvidega.

Ehkki saarlastel veel ühtki tippuronimisvõimalusega tule­torni ei ole, lubavad nad, et esimene taoline (taas)avatakse juba sellel aastal. Sõrve säärel paiknev 5meetrine tuletorn peaks suveks uksed valla lööma ja siis saab kõrgelt lõunanaabrite maale piiluda. Tagasiteel võiks Torgu kuning­riiki külastada, sest ühe ja ainsa Eestimaa monarhi, kuningas Kirill I valdustega saab lähemalt tutvuda ainult Iide seltsimajas.

Tuhkana ilus, khm-khm, see tähendab kena liivarand, mis suviti tihedalt turistidega kirjatud, ootab külastama ka ujumisvälisel ajal. Läbi männimetsa kaugele kostev lainetemüha, teel kakerdavate konnapoegade hordid, puhas liiv ja selge, tihtipeale kõrgelaineline vesi on teinud sellest paljude jaoks ühe lemmik­puhkekoha.

Ka jalasirutuseks on Saare­maal piisavalt ruumi. Võib võtta kaasa disc-golfi kettad ja põrutada Karujärve suure­pärastele mänguradadele. Suvisel ajal saab seal suugi mustikast mustaks, talvel liugleb seal suusk ja libiseb kelk.

Võiks minna matkama ka Harilaiu luidetele ning kontrollida, kas Kiipsaare majakas on parajasti Pisa või ennast jälle sirgeks ajanud. Kuula, kas kõresid on kuulda ja vaata kui siledaks on aeg, meri ja tuuled lihvinud valendavad rannakivid. Eks sinna pire pikk tee on jalgsi minna, kui laisemaid naabreid sekka sattunud, aga 360 kraadi võluvat loodust ei jäta külmaks kedagi.

Ohessaares on pangapealne täis sadu kividest laotud torne, mõni tillem, teine täiem, kõik inimkäte poolt sealsetest lapikutest lubjakividest laotud. Kes tahab oma ehitusoskust proovile panna, leiab kindlasti sobiva katsetusplatsi. Sarnaseid sambaid on rajatud ka Ninase pangale. Kui kursi sinna­poole võtate, tervitavad teid naksis näoga Eit ja Taat, kaks vana teeäärset pukk­tuulikut ehk Mustjala rahvariietes Piret ja Suur Tõll. Abieluõnne kestmiseks pistavad noorikud Pireti seeliku alla hoiule kivi oma neiupõlvenimega.

Saaremaal on ka vanad ja võimsad keskaegsed kivi­kirikud – vanim Valjala, Kata­riina Karja, pirakas Pöide, kunstirohke Kaarma, kauge kellatorniga Kihelkonna, mere­sõitjate maamärk Mustjala, Püha, mõigasroietega Muhu – igaüks omanäoline ja samas teistega sarnane. Väikseim neist, Karja, hoiab endas unikaalseid maalinguid, maagiat ja raiddekoori. Kiriku läheduses metsavaikuses asuvat vana kalmistut hoiavad korras kohalikud entusiastid.

Aga saarlastel on pakkuda veel palju muudki: sporti ja tantsu, sööki ja jooki, kenasid kohti ja karvaseid kadakaid. Ikka ootavad vanu ja uusi tuttavaid piiskopilinnus, keskaja elamuskeskus, Kaali kraater, Panga pank, Angla tuulikud…

Kui naabersaarel viibimise aeg otsa hakkab saama, küsi Karja või Muhu Pagariärist teemoonaks kaasa ahjusoe leib, haara kaupluse külmikust saaremaine taluvõi ja naudi sulavat suutäit sadamas oma valget laeva oodates.

Aga saarlastel on pakkuda veel palju muudki: sporti ja tantsu, sööki ja jooki, kenasid kohti ja karvaseid kadakaid. On mitut sorti spaasid. On öiget õ-d. Ikka ootavad vanu ja uusi tuttavaid piiskopilinnus, keskaja elamuskeskus, Kaali kraater, Panga pank, Angla tuulikud…

Autor: Hiiu Leht Kati Aus Kati Aus erakogu Meriliis Metsamäe

Vesteldes nii saarlaste kui hiidlastega, panime kokku kümme head põhjust, miks kindlasti tasuks sellele kenale saarele sõita.

MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kati Aus ütles, et tema arvates teavad ja tunnevad hiidlased Saaremaad väga hästi. “Ju nad meid sealt Kõpu tuletornist ikka vahest piilumas käivad,” muigas Kati.

Igatahes koos turismi­messidel käies tögatakse üksteist vastastikku mehemoodi. “Ja me ei töga ainult messidel, kogu aeg kui kokku saame, aga see kõik on selline lõbus värk.” Näiteks käisid saarlased Eesti turismiinfokeskuste töötajatega Hiiumaal õppe­reisil ja peaaegu igas kohas, mida külastati, oli esimene kontrollküsimus, et on teil seltskonnas saarlasi ka.

Mida siis Saaremaale vaatama minna? Kord kui Vana­pagan jälle Tõlluga võitlemas oli, tallas ta sisse Odalätsi allikad, mis nime saanud kuri­vaimu katkiläinud oda järgi. Pagana jalajälgedes vulisevad veed tagavad aga igavese nooruse, nii et Saaremaale minnes tasub kindlasti kõigepealt nägu puhtaks pesta.

Orissaare staadionil kasvab saare maailmapuu – eakas tamm, mis mõne aasta eest üleeuroopalisel konkursil Euroopa aasta puu auväärse tiitli pälvis. Rohkem kui neljameetrise ümbermõõduga tamme tüvi on küll kurjade käte poolt õõnsamaks õõnestatud, kuid seisab visale saarlasele kohaselt kindlalt maas.

Veel on saarlased enda saare peale viinud Euroopa keskpunkti! See asub Kärla kandis Mõnnustes ja on tähistatud sealse rahvariide triibu­värvidega. Oleme hiljuti avastanud, et meite saarest lõuna pool asub üks päris huvitav saar, Saaremaa.Vesteldes nii saarlaste kui hiidlastega, panime kokku kümme head põhjust, miks kindlasti tasuks sellele kenale saarele sõita.MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kati Aus ütles, et tema arvates teavad ja tunnevad hiidlased Saaremaad väga hästi. “Ju nad meid sealt Kõpu tuletornist ikka vahest piilumas käivad,” muigas Kati.Igatahes koos turismi­messidel käies tögatakse üksteist vastastikku mehemoodi. “Ja me ei töga ainult messidel, kogu aeg kui kokku saame, aga see kõik on selline lõbus värk.” Näiteks käisid saarlased Eesti turismiinfokeskuste töötajatega Hiiumaal õppe­reisil ja peaaegu igas kohas, mida külastati, oli esimene kontrollküsimus, et on teil seltskonnas saarlasi ka.Mida siis Saaremaale vaatama minna? Kord kui Vana­pagan jälle Tõlluga võitlemas oli, tallas ta sisse Odalätsi allikad, mis nime saanud kuri­vaimu katkiläinud oda järgi. Pagana jalajälgedes vulisevad veed tagavad aga igavese nooruse, nii et Saaremaale minnes tasub kindlasti kõigepealt nägu puhtaks pesta.Orissaare staadionil kasvab saare maailmapuu – eakas tamm, mis mõne aasta eest üleeuroopalisel konkursil Euroopa aasta puu auväärse tiitli pälvis. Rohkem kui neljameetrise ümbermõõduga tamme tüvi on küll kurjade käte poolt õõnsamaks õõnestatud, kuid seisab visale saarlasele kohaselt kindlalt maas.Veel on saarlased enda saare peale viinud Euroopa keskpunkti! See asub Kärla kandis Mõnnustes ja on tähistatud sealse rahvariide triibu­värvidega. Ehkki saarlastel veel ühtki tippuronimisvõimalusega tule­torni ei ole, lubavad nad, et esimene taoline (taas)avatakse juba sellel aastal. Sõrve säärel paiknev 5meetrine tuletorn peaks suveks uksed valla lööma ja siis saab kõrgelt lõunanaabrite maale piiluda. Tagasiteel võiks Torgu kuning­riiki külastada, sest ühe ja ainsa Eestimaa monarhi, kuningas Kirill I valdustega saab lähemalt tutvuda ainult Iide seltsimajas. Tuhkana ilus, khm-khm, see tähendab kena liivarand, mis suviti tihedalt turistidega kirjatud, ootab külastama ka ujumisvälisel ajal. Läbi männimetsa kaugele kostev lainetemüha, teel kakerdavate konnapoegade hordid, puhas liiv ja selge, tihtipeale kõrgelaineline vesi on teinud sellest paljude jaoks ühe lemmik­puhkekoha.

Ka jalasirutuseks on Saare­maal piisavalt ruumi. Võib võtta kaasa disc-golfi kettad ja põrutada Karujärve suure­pärastele mänguradadele. Suvisel ajal saab seal suugi mustikast mustaks, talvel liugleb seal suusk ja libiseb kelk.

Võiks minna matkama ka Harilaiu luidetele ning kontrollida, kas Kiipsaare majakas on parajasti Pisa või ennast jälle sirgeks ajanud. Kuula, kas kõresid on kuulda ja vaata kui siledaks on aeg, meri ja tuuled lihvinud valendavad rannakivid. Eks sinna pire pikk tee on jalgsi minna, kui laisemaid naabreid sekka sattunud, aga 360 kraadi võluvat loodust ei jäta külmaks kedagi.

Ohessaares on pangapealne täis sadu kividest laotud torne, mõni tillem, teine täiem, kõik inimkäte poolt sealsetest lapikutest lubjakividest laotud. Kes tahab oma ehitusoskust proovile panna, leiab kindlasti sobiva katsetusplatsi. Sarnaseid sambaid on rajatud ka Ninase pangale. Kui kursi sinna­poole võtate, tervitavad teid naksis näoga Eit ja Taat, kaks vana teeäärset pukk­tuulikut ehk Mustjala rahvariietes Piret ja Suur Tõll. Abieluõnne kestmiseks pistavad noorikud Pireti seeliku alla hoiule kivi oma neiupõlvenimega.

Saaremaal on ka vanad ja võimsad keskaegsed kivi­kirikud – vanim Valjala, Kata­riina Karja, pirakas Pöide, kunstirohke Kaarma, kauge kellatorniga Kihelkonna, mere­sõitjate maamärk Mustjala, Püha, mõigasroietega Muhu – igaüks omanäoline ja samas teistega sarnane. Väikseim neist, Karja, hoiab endas unikaalseid maalinguid, maagiat ja raiddekoori. Kiriku läheduses metsavaikuses asuvat vana kalmistut hoiavad korras kohalikud entusiastid.

Aga saarlastel on pakkuda veel palju muudki: sporti ja tantsu, sööki ja jooki, kenasid kohti ja karvaseid kadakaid. Ikka ootavad vanu ja uusi tuttavaid piiskopilinnus, keskaja elamuskeskus, Kaali kraater, Panga pank, Angla tuulikud…

Kui naabersaarel viibimise aeg otsa hakkab saama, küsi Karja või Muhu Pagariärist teemoonaks kaasa ahjusoe leib, haara kaupluse külmikust saaremaine taluvõi ja naudi sulavat suutäit sadamas oma valget laeva oodates.

Aga saarlastel on pakkuda veel palju muudki: sporti ja tantsu, sööki ja jooki, kenasid kohti ja karvaseid kadakaid. On mitut sorti spaasid. On öiget õ-d. Ikka ootavad vanu ja uusi tuttavaid piiskopilinnus, keskaja elamuskeskus, Kaali kraater, Panga pank, Angla tuulikud…

Sildid: saared, saaremaa, saarlased