Korstnas põles tahm ja lauda kõrval traktor

Pühapäeval, 25. veebruaril kella 11 ajal hommikul said päästjad väljakutse Emmaste külla, kus teataja sõnul põles elumaja korstnas tahm. Päästjate saabudes põles tahm korstnajalas vähesel määral ja tulekahju sumbus ise.

Laupäeval, 24. veebruaril veidi enne südaööd said päästjad väljakutse Viiri külla, kus teataja sõnul põles lauda kõrval seisev traktor. Päästjate saabudes põles traktor veel osaliselt, kuid süttinud oli ka lauda abihoone lagi. Päästjad kustutasid sõiduki ning eemaldasid hoone vahelae, et tulekoldele ligi saada. Põleng kustutati kella poole kaheks öösel.

Autor: Hiiu Leht

Sildid: Korstnas põles tahm, põles, traktor