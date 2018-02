Koolivaheaja eel ohutusest

Selleks, et kohe algavad kodumaa sünnipäevapidustused ning järgmise nädala koolivaheaeg ei tooks kaasa traagilisi õnnetusi lastega, palume igal lapsevanemal rääkida ja meelde tuletada peamised ohutuse teemad.

Veekogusid kattev jääkiht on juba enamjaolt päris paks. Siiski tasub alati meeles pidada, et ei ole olemas veekogu, mille jääle mineku kohta võiksime öelda, et see on ohutu. Seetõttu tasuks kindlasti lastele meelde tuletada, et parim paik uisutamiseks on maapinnale rajatud liuväli. Jää on alati nõrgem suudmekohtades, kõrkjate läheduses ja vooluga veekogudes.

Saabunud käre pakane esitab küttesüsteemi vastupidavusele väljakutse. Kindlasti on otstarbekam kütta vajadusel kaks korda päevas, kui see, et kütta ühe korraga ja kõvasti. Lastele, kes koolivaheajal peavad kodu ise kütma, tuleb meelde tuletada, et küttekollet ei tohi jätta järelevalveta ning siibrit liiga vara sulgeda.

Tõsiste külmakraadide tõttu võivad veetorud külmuda, kindlasti ei tohiks neid sulatada leeklambiga. Igal aastal on juhtumeid, kus pere jääb kodust ilma just seetõttu, et külmunud torusid sulatati leeklambiga. Tuleb kasutada ohutumaid alternatiive – puhurit – või kutsuda kohale hoopis spetsialist.

Ühtlasi tuleb lastele ka selgitada, et tulekahju korral või tulekahju tunnuste tekkimisel tuleb esmalt helistada häirekeskusesse 112 ning alles seejärel vanematele. Sündmuse avastamise ja sellest teatamise kiirus on kriitilise tähtsusega vara ja elu päästmisel.

PÄÄSTEAMET

