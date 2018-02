Kingitus Eestile – iseteeninduskassad

Eile kella poole 11 paiku avati Keskväljaku Konsumis kolm iseteeninduskassat, mis mõeldud just väiksemate ostude sooritamiseks. “Oleme ise öelnud, et see on meie kingitus Eesti vabariigi sajandaks sünnipäevaks,” selgitas HTÜ juhataja Kaja Antons.Erinevus nutikassast seisneb selles, et iseteeninduskassas puldisüsteemi pole. “Iseteeninduskassad on head just kooli­lastele, kes vahetunnis saiakesi, kommi või limonaadi ostma tulevad. Muidu tekkis lõuna ajal niiöelda pudelikael, sest kolm tavakassat kõiki teenindada ei jõudnud,” rääkis Antons.Antonsi sõnul on aasta tagasi avatud Tormi Konsumi iseteenindussüsteem end väga hästi õigustanud, samuti puldikassad, mis rohkem mõeldud suure ostukorvi jaoks. Seda on eriti näha pühade ajal, nädalavahetustel või suviti, kui rahvast rohkem liigub.Veel pannakse Keskväljaku Konsumi müügisaali üles kaks kaalu: üks puu-ja juurviljaleti, teine väikesaiade juurde. Need tooted tuleks enne iseteenindust kaaluda, unustamise korral saab seda teha ka kassas.Peagi on ühele poole saamas ka kaubamaja teise korruse remont ja märtsi algul saab selle juba avada.