Keskväljak valmib 2019, Käina Tuuletorn 2020

Kui piirkondade konkurentsi­võime tugevdamise (PKT) investeeringutoetuste esimeses taotlusvoorus praakis meetme hindamiskomisjon kõik Hiiu maakonnast esitatud projektid välja, siis teises voorus eraldati kahele projektile 2,4 miljonit eurot.





Autor: Kärolyn Kongi

Kui piirkondade konkurentsi­võime tugevdamise (PKT) investeeringutoetuste esimeses taotlusvoorus praakis meetme hindamiskomisjon kõik Hiiu maakonnast esitatud projektid välja, siis teises voorus eraldati kahele projektile 2,4 miljonit eurot. Rahastuse saanud Kärdla keskväljak peaks uue näo saama järgmise aasta lõpuks, Käina Tuuletorni elamus­keskus valmima 2020. aasta kevadeks.Kui piirkondade konkurentsi­võime tugevdamise (PKT) investeeringutoetuste esimeses taotlusvoorus praakis meetme hindamiskomisjon kõik Hiiu maakonnast esitatud projektid välja, siis teises voorus eraldati kahele projektile 2,4 miljonit eurot.

