Kaups: Messideta kaome pildilt

Hiiumaa turismiliidu juhatuse liige Ly Kaups ütles, et hiidlastel läks tänavu messidel väga hästi, aga ilma messidel osalemata kaome peagi turismikaardilt.Hiiumaa turismiliit on aastaid osalenud lähiturgude messidel Soomes ja Lätis ning loomulikult Eestis – nii ka tänavu.





Autor: Harda Roosna erakogu

Sildid: mess, Tourest, turismi