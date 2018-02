Kärdla sadama nõukogu juhib Viidik

Esmaspäeval, 12. veebruaril toimunud SA Kärdla Sadam nõukogu koosolekul valiti nõukogu esimeheks Aivar Viidik.

Nõukogu eelmine esimees oli Georg Linkov. Volikogu määras Viidiku viieks aastaks sadama nõukogu liikmeks 18. jaanuaril.

Mullu 7. novembril kutsuti nõukogust tagasi Marin Vallikivi ja tema asemel määras volikogu nõukogu liikmeks Liina Härma. Nõukogu liige Indrek Ulla kutsuti jaanuaris küll nõukogust tagasi kui volikogu esindaja, kuid kuulub nüüd nõukogusse jahtklubi Dagö esindajana.

Seega on praegu nõukogu liikmeteks volikogu esimees Aivar Viidik, vallavanem Reili Rand, merenduse spetsialist Liina Härm, turismiettevõtja Tiit Randmaa ning kalandusvaldkonna asjatundja ja JK Dagö esindaja Indrek Ulla.

SA Kärdla Sadam põhikirja järgi kuulub nõukogusse viis liiget. Nõukogu koosseis moodustatakse põhimõttel, et ühe liikme nimetab volikogu, teised nõukogu liikmed on nimetatud vallavalitsuse poolt. Nõukogu liige määratakse tähtajaga kuni viieks aastaks. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi asutaja. SA Kärdla Sadam asutajaks on Kärdla linn, mille õigusjärglane on Hiiumaa vald.

