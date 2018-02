Kärdla kooli õpilaste kingitus Eestile

TIIA PALMISTE

Eestlane on kui küünlaleek,mis kunagi ei kustu.Ronet, 6.a klass

Sünnipäev on üks ütlemata tore päev, sest siis saab torti ja morssi, lilli ja kingitusi. Sünnipäevalapsele öeldakse tema tähtsal päeval palju ilusaid õnnitlussõnu ning kõik on rõõmsad ja elevil.

Täna räägime sünni­päevast, mis on teistsugune ja eriline, sest sellel peol on palju kutsutuid. See sünnipäevalaps ei vali külalisi, vaid ootab meid kõiki oma pidupäeva tähistama. Millised lilled valida, kui kõik lähevad õnnitlema? Mida soovida sünnipäeva­lapsele, et see paistaks tuhandete soovide seast erilise ja südamesse­minevana? Mida viia kingituseks?

Vana tõde on see, et kingitus võiks olla praktiline ja sünnipäevalapsele vajalik, sest siis on sellest rõõmu nii kinkijale kui kingisaajale. Eestimaa suure juubeli eel on kingitustel olnud üks ühine nimetaja – arv 100. Loetud on sadu lugusid, kirjutatud sadu luuletusi, meisterdatud sadu kaunistusi, joonistatud sadu pilte. On joostud ja käidud, tantsitud ja lauldud, sõidetud ja kaalu kaotatud. Ikka sajakaupa ja see on ütlemata võimas!

Kärdla põhikooli õpilased on samuti hoolega kingitusi tegemas ja väga erinevad mõtted on sajakordselt valmimas. Igal klassil oma, just see, millega Eestile pikka iga ja korda­minekuid soovida. 6. a klassi 20 õpilast on mitme nädala jooksul kirja pannud 100 lubadust Eestile. Lapsed mõtisklevad teemal: “Mida saan mina teha, et Eesti saaks ilusamaks, paremaks, targemaks, tugevamaks, puhtamaks, tervemaks, rõõmsamaks? Täna, homme, kevadel, järgmisel aastal, tulevikus.” Iga väike mõte on sammuke selles suunas, sest väikestest algustest kasvavadki suured teod. Rõõm on kogeda, et lapsed näevad Eestit oma koduna, ilusana, puhtana, hoituna, pühana, armsana. Tunnetavad end selle osana, mõistavad, kuidas nende tänane pisike tegu saab kaudselt muuta tulevikku: Luban, et jõuan alati õigeks ajaks kooli; luban vähem hilineda; luban hästi õppida, ennast kokku võtta; luban oma kooliasjad korras hoida, olla eeskujulik õpilane; luban, et ei jäta õppimist lohakile; tahan õppida hästi selleks, et jõuda elus edasi; luban, et reedeti on mul esitamiseks päevik kaasas; panen kõik kodutööd päevikusse kirja; luban, et ei aja tunnis juttu; luban, et kannan iga päev vajalikke kooliasju kaasas; luban olla hoolikam; luban õppida üle keskmise; luban tunnis tähele panna; luban olla telefonis ainult selleks lubatud vahetunnis; luban, et hoian meie klassiruumi korras.

Nähakse, et vaja on palju õppida: Tahan saada ülikooliharidust; tahan saada selleks, kes ma soovin olla; luban lugeda rohkem raamatuid; tahan saada head haridust.

Tajutakse, et ainult õppimisest ja pingutamisest ei piisa, kui me ei märka klassikaaslast, sõpra ega tuttavat oma kõrval.

Vajalikud on oskus naeratada, mures lohutada, edus tunnustada, koos rõõmustada: Tahan arvestada kaasõpilastega; luban anda endast parima; luban teisi mitte lüüa; luban, et ei kakle; luban, et kaitsen klassikaaslasi; luban olla abivalmis ja sõbralik; luban olla hoolsam, hoolivam, aus ja viisakas; edaspidi tervitan igat õpetajat; luban olla kaasinimeste suhtes vastutustundlik ja aus; luban olla lugupidavam kaaslaste ja õpetajate suhtes.

Lisaks teadmistele ja inimeseks olemise oskusele tahavad õpilased Eestile kinkida ka oma andekuse ja huvid: Luban mitte kergelt alla anda, vaid tahan saada heaks sportlaseks; tahan jõuda spordis kaugele ja luban selle nimel pingutada; püüan tegeleda kooli kõrvalt oma hobidega; luban, et teen tegevusi, mis mulle meeldivad; loen aastas vähemalt ühe raamatu; luban olla aktiivne.

Ei ole unustatud loodust meie ümber…: Luban hoida Eesti loodust; ma ei reosta Eesti loodust; luban rohkem tegeleda oma koduloomadega; käin rohkem oma koeraga väljas

…ega seda, et kodumaa vajab kaitset: Luban kaitsta Eestit; soovin, et ei puhkeks sõda.

Ka oma tervise eest hoolitsemist nähakse parema Eesti osana: Luban olla liikluses ettevaatlik; luban hoida oma tervist; luban, et ei hakka kunagi alkoholi jooma ega suitsetama; luban, et söön tervislikku toitu; luban hommikuti süüa; luban, et minust saab täisväärtuslik elujätkaja.

Lapsed saavad aru, et Eesti vajab inimesi, kes mõistavad oma kohustusi: Luban, et olen hinnatud kodanik Eesti Vabariigile; luban täita oma kohustusi; luban, et teen ära kõik seni tegemata jäänud tööd.

Ka väärtused on kingituse oluline osa: Mina luban olla oma lähedastele ustav; luban hoida oma vanaisa mälestust; luban kaitsta oma väärtusi; luban, et austan oma kodumaad; luban tulevikus mitte raha raisata; luban püüelda oma unistuste poole; luban, et kannan viisakaid riideid; luban olla hooliv oma perekonna suhtes; luban, et käin oma vanaemal ja vanaisal rohkem külas.

Ja lõpuks soovitakse Eestile kõige paremaid otsuseid presidendilt: Soovin, et president teeks häid otsuseid!

Nii on öelnud lapsed. Lihtsalt, igapäevaselt, sageli kuuldud ja öeldud sõnadega, ent lihtsad sõnad muutuvadki sügavateks mõteteks ja olulisteks väärtusteks. Kui me vaid täiskasvanutena märkaksime ka piisavalt neisse süveneda ja mõista, et just see ongi kingitus, mida Eesti üle kõige vajab. Selleks, et selle sinise taeva all ja musta mulla kohal saaks lootus ja rahu alati valendama jääda.

Tiia Palmiste

Kärdla PK 6. a klassi õpetaja

Autor: Kaasautor TIIA PALMISTE

mis kunagi ei kustu.

Ronet, 6.a klass Eestlane on kui küünlaleek,mis kunagi ei kustu.Ronet, 6.a klass Sünnipäev on üks ütlemata tore päev, sest siis saab torti ja morssi, lilli ja kingitusi. Sünnipäevalapsele öeldakse tema tähtsal päeval palju ilusaid õnnitlussõnu ning kõik on rõõmsad ja elevil.

Täna räägime sünni­päevast, mis on teistsugune ja eriline, sest sellel peol on palju kutsutuid. See sünnipäevalaps ei vali külalisi, vaid ootab meid kõiki oma pidupäeva tähistama. Millised lilled valida, kui kõik lähevad õnnitlema? Mida soovida sünnipäeva­lapsele, et see paistaks tuhandete soovide seast erilise ja südamesse­minevana? Mida viia kingituseks?

Vana tõde on see, et kingitus võiks olla praktiline ja sünnipäevalapsele vajalik, sest siis on sellest rõõmu nii kinkijale kui kingisaajale. Eestimaa suure juubeli eel on kingitustel olnud üks ühine nimetaja – arv 100. Loetud on sadu lugusid, kirjutatud sadu luuletusi, meisterdatud sadu kaunistusi, joonistatud sadu pilte. On joostud ja käidud, tantsitud ja lauldud, sõidetud ja kaalu kaotatud. Ikka sajakaupa ja see on ütlemata võimas!

Kärdla põhikooli õpilased on samuti hoolega kingitusi tegemas ja väga erinevad mõtted on sajakordselt valmimas. Igal klassil oma, just see, millega Eestile pikka iga ja korda­minekuid soovida. 6. a klassi 20 õpilast on mitme nädala jooksul kirja pannud 100 lubadust Eestile. Lapsed mõtisklevad teemal: “Mida saan mina teha, et Eesti saaks ilusamaks, paremaks, targemaks, tugevamaks, puhtamaks, tervemaks, rõõmsamaks? Täna, homme, kevadel, järgmisel aastal, tulevikus.” Iga väike mõte on sammuke selles suunas, sest väikestest algustest kasvavadki suured teod. Rõõm on kogeda, et lapsed näevad Eestit oma koduna, ilusana, puhtana, hoituna, pühana, armsana. Tunnetavad end selle osana, mõistavad, kuidas nende tänane pisike tegu saab kaudselt muuta tulevikku: Luban, et jõuan alati õigeks ajaks kooli; luban vähem hilineda; luban hästi õppida, ennast kokku võtta; luban oma kooliasjad korras hoida, olla eeskujulik õpilane; luban, et ei jäta õppimist lohakile; tahan õppida hästi selleks, et jõuda elus edasi; luban, et reedeti on mul esitamiseks päevik kaasas; panen kõik kodutööd päevikusse kirja; luban, et ei aja tunnis juttu; luban, et kannan iga päev vajalikke kooliasju kaasas; luban olla hoolikam; luban õppida üle keskmise; luban tunnis tähele panna; luban olla telefonis ainult selleks lubatud vahetunnis; luban, et hoian meie klassiruumi korras.

Nähakse, et vaja on palju õppida: Tahan saada ülikooliharidust; tahan saada selleks, kes ma soovin olla; luban lugeda rohkem raamatuid; tahan saada head haridust.

Tajutakse, et ainult õppimisest ja pingutamisest ei piisa, kui me ei märka klassikaaslast, sõpra ega tuttavat oma kõrval.

Vajalikud on oskus naeratada, mures lohutada, edus tunnustada, koos rõõmustada: Tahan arvestada kaasõpilastega; luban anda endast parima; luban teisi mitte lüüa; luban, et ei kakle; luban, et kaitsen klassikaaslasi; luban olla abivalmis ja sõbralik; luban olla hoolsam, hoolivam, aus ja viisakas; edaspidi tervitan igat õpetajat; luban olla kaasinimeste suhtes vastutustundlik ja aus; luban olla lugupidavam kaaslaste ja õpetajate suhtes.

Lisaks teadmistele ja inimeseks olemise oskusele tahavad õpilased Eestile kinkida ka oma andekuse ja huvid: Luban mitte kergelt alla anda, vaid tahan saada heaks sportlaseks; tahan jõuda spordis kaugele ja luban selle nimel pingutada; püüan tegeleda kooli kõrvalt oma hobidega; luban, et teen tegevusi, mis mulle meeldivad; loen aastas vähemalt ühe raamatu; luban olla aktiivne.

Ei ole unustatud loodust meie ümber…: Luban hoida Eesti loodust; ma ei reosta Eesti loodust; luban rohkem tegeleda oma koduloomadega; käin rohkem oma koeraga väljas

…ega seda, et kodumaa vajab kaitset: Luban kaitsta Eestit; soovin, et ei puhkeks sõda.

Ka oma tervise eest hoolitsemist nähakse parema Eesti osana: Luban olla liikluses ettevaatlik; luban hoida oma tervist; luban, et ei hakka kunagi alkoholi jooma ega suitsetama; luban, et söön tervislikku toitu; luban hommikuti süüa; luban, et minust saab täisväärtuslik elujätkaja.

Lapsed saavad aru, et Eesti vajab inimesi, kes mõistavad oma kohustusi: Luban, et olen hinnatud kodanik Eesti Vabariigile; luban täita oma kohustusi; luban, et teen ära kõik seni tegemata jäänud tööd.

Ka väärtused on kingituse oluline osa: Mina luban olla oma lähedastele ustav; luban hoida oma vanaisa mälestust; luban kaitsta oma väärtusi; luban, et austan oma kodumaad; luban tulevikus mitte raha raisata; luban püüelda oma unistuste poole; luban, et kannan viisakaid riideid; luban olla hooliv oma perekonna suhtes; luban, et käin oma vanaemal ja vanaisal rohkem külas.

Ja lõpuks soovitakse Eestile kõige paremaid otsuseid presidendilt: Soovin, et president teeks häid otsuseid!

Nii on öelnud lapsed. Lihtsalt, igapäevaselt, sageli kuuldud ja öeldud sõnadega, ent lihtsad sõnad muutuvadki sügavateks mõteteks ja olulisteks väärtusteks. Kui me vaid täiskasvanutena märkaksime ka piisavalt neisse süveneda ja mõista, et just see ongi kingitus, mida Eesti üle kõige vajab. Selleks, et selle sinise taeva all ja musta mulla kohal saaks lootus ja rahu alati valendama jääda. Tiia Palmiste

Kärdla PK 6. a klassi õpetaja

Sildid: 6a klass, kingitus Eestile