Kaks hundijahiluba lisaks

Päeva rosin

Saare peal on elu veider

Saare peal on elu veider –

me ei pääse mandrile.

Õnneks päästjaks on meil Leiger –

ta ei sõida karile.

Meil on veel üks kaunis praam –

Tiiu temal nimeks.

Tantsib tugev vete daam –

teda peetakse meil imeks.

Trotsides ka karmi ilma

praamid vetel seilavad.

Leiger Tiiule teeb silma,

siis kui teineteisest mööduvad.

Risto Klee

Lauka põhikool