Jorgen Kuivonen seilab veel ja jääl

Äsja jääpurjetamises Euroopast juunioride pronksmedali toonud Jorgen Kuivonen (13) treenib Daimar Palli käe all vee peal, jääl Vello Jürjo juhendamisel ning tulemused tasapisi muudkui paranevad nii veel kui jääl.Jorgen Kuivonen alustas vee peal purjetamisega aastal 2014 nüüdseks meie hulgast lahkunud Mart Rätsepa juhendamisel.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Jorgen Kuivonen alustas vee peal purjetamisega aastal 2014 nüüdseks meie hulgast lahkunud Mart Rätsepa juhendamisel. Äsja jääpurjetamises Euroopast juunioride pronksmedali toonud Jorgen Kuivonen (13) treenib Daimar Palli käe all vee peal, jääl Vello Jürjo juhendamisel ning tulemused tasapisi muudkui paranevad nii veel kui jääl.Jorgen Kuivonen alustas vee peal purjetamisega aastal 2014 nüüdseks meie hulgast lahkunud Mart Rätsepa juhendamisel.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: jääpurjetamine, Jorgen, Kuivonen