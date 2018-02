Jääme talveaega

Euroopa Parlament hääletas eile kellakeeramise lõpetamise üle. Veenvalt jäid hääletamisel peale need, kes pooldasid kellakeeramise lõpetamist.

Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand rääkis ERRi raadiouudistele, et on sooritatud päris palju uuringuid, kui halba mõju see omab nii inimesele, ennekõike ikkagi lastele, aga ka täiskasvanutele ja muuseas ka loomadele.

“Tegelikult ühtegi positiivset argumenti ei olegi peale selle, et kuskil keegi inertsist arvab, et me oleme alati nii teinud ja peaks edasi ka tegema,” nentis Tarand.

Kellakeeramist puudutav ettepanek liigub nüüd edasi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogusse. Tarand oletas, et jäänud on liiga vähe aega, et otsus juba märtsi lõpus rakenduks, ja tõenäoliselt võivad eurooplased jätta esimest korda kella keeramata alles järgmisel kevadel. Kahju!

Põhjuseks, et Euroopa Liidus on kella­keeramine ühtselt reguleeritud: selleks, et üks liikmesriik saaks suveajast loobuda, peaksid seda tegema ka kõik teised Euroopa Liidu riigid.

Kui aga see jaburus ükskord ära lõpetatud saab, peame selle eest tänu ütlema Soome sõpradele – igakevadise ja igasügisese kellakeeramise lõpetamise pakkus novembris välja just Soome.

Seniks aga jääme talveaega ning võtame vastu kõik rõõmud, mida talvel pakkuda, lume­memmest suusatiiruni välja.

9. veebruar 2018