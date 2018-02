Ideede otsingul käisime Kreekas

Käisime 29. jaanuarist 2. veebruarini Kreekas Pireuse linnas nädalasel Erasmus+ koolitusel “Innovatiivsed õppemeetodid”, mis oli hindamatu kogemus.Koolitusel tutvustati ja katsetati aktiivõppemeetodeid, näiteks projektipõhist õpet, rollimänge, debatti, mõtte­kaarte, kogukonna kaardistamist, uurimis­õpet ja ajurünnakut. Koolituse eesmärgiks oli õppida koolitusteks ja koolitundideks disainima ja kasutama uuenduslikke õppemeetodeid.Kuigi mitmed neist on kindlasti kasutusel paljudes Eesti koolides, aitas seekordne koolitus näha erinevate meetodite parimaid külgi ja kasutamisvõimalusi.Kõiki meetodeid analüüsisime üheskoos, järgnes praktiline osa. Näiteks kogukonna kaardistamist läksime täitma õue, kus saime ühe tänava näitel analüüsida, mis on kohaliku koolimaja ümbruskonna tugevused ja nõrkused ning lahendades ülesande vastavalt oma loomingulisusele. Meie tegime tänava kaardi, märkides sellele rohelisega peresõbralikud asutused ja võimalused ning punasega negatiivsed nähtused nagu suitsetamist lubavad tänavakohvikud ja ülekäiguradade puudumine. Lisasime kaardile ka statistilised näitajad, kuna pidime oma tööd esitlema ka kohalikule omavalitsusele.Suuremat osa koolitusest juhendas inglane Jean Clover, kes aastaid õpetanud nii noortele kui täiskasvanutele õpimeetodeid, aga õpetanud ka keeli.Ühe päeva veetsime kreeka näitekirjaniku Peny Fylaktakiga, kellega koos saime võimsa kogemuse rolli­mängudest. Näiteks lasi ta valida igal osalejal ühe teema, mille õpetamisega ollakse enim jännis, kas selle keerulisuse või igavuse tõttu. Üks Taani õpetajatest valis teemaks komade paigutamise tekstis ning sai ülesande olla ise koma ning mõelda, mis on tema kui koma elu eesmärk, takistused ja iseloom. Seejärel pidime oma rollide kohta koostama tehnilise kasutusjuhendi, mis pani muuhulgas mõtlema, kuidas selgitada uue “seadme” või siis antud juhul koma kasutamist inimesele, kes kuuleb sellest esimest korda.Koolitusel osalesid peale meie kaks õpetajat Belgia ametikoolist, kaks Taani tantsu­koolist ja üks noormees Tšehhist. Olime kõik avatud meelega ja motiveeritud, leidmaks parimaid viise õppijate arendamiseks.Koolituse osaks oli ka rikkalik kultuuriprogramm. Esimesel päeval saime nautida mereanni õhtusööki Mikrolimano piirkonnas. Järgmisel päeval käisime mitmetunnisel põneval ekskursioonil Akropolise mäel ja muuseumis ning Ateena ajaloolises linnaosas Plakas. Eelviimasel õhtul osalesime Ateenas rahvustoitude õhtusöögil, mida vürtsitasid kohalike muusikute ja tantsijate etteasted.Koolituspäevade järel saime jalutada mööda Pireuse prome­naade ja imetleda igas suuruses purjekaid. On ju Pireuse linn sisuliselt Ateena eeslinn, kust võimalik sõita kõikidele Kreeka saartele. Tänavate ääres kasvasid kõikjal puud täis mandariine meenutavaid vilju. See andis linnale kevadise hõngu, kuigi kreeklaste mõistes on jaanuar-veebruar aasta kõige külmemad kuud.Kokkuvõttes tulime Kreekast tagasi ideedega, mida saame rakendada vallaraamatu­kogu töös nii laste kui ka täiskasvanutega, boonusena kaasas head emotsioonid kreeklaste lahkest meelest ja südamesoojusest.Tänu Hiiu valla raamatukogu direktori Annely Veevo kirjutatud projektile, mis pälvis Erasmus+ täiskasvanute õpirände programmi toetuse, saime hindamatu kogemuse.

Kaja Paulus

vanemraamatukoguhoidja

Pilleriin Altermann

arendusspetsialist

