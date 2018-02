Hiiumaa reformikad toetavad Kallast

erakogu

6. jaanuaril kogunenud Reformierakonna Hiiumaa piirkondliku organisatsiooni (PO) juhatuses oli arut­elul erakonna esimehe ja juhatuse tulevased valimised. Saadetud pressiteates on kirjas, et üksmeelselt otsustati toetada Kaja Kallase kandidatuuri RE juhi kohale.Hiiumaa PO esimehe Riho Rahuoja sõnul leidis Kallase kandidatuur toetust, kuna ta on näidanud europarlamendis töötades oma väga häid diplomaadivõimeid ja kaasamis­oskust. “Olen veendunud, et Kaja eestvedamisel saab Reformierakond minna riigi­kogu valimistele vastu ühtse ja tugeva meeskonnana,” ütles Rahuoja.“Loomulikult olen ma väga tänulik, eriti kui poolehoid tuleb kaugemalt, kui seda on pealinna piirkond,” kommenteeris otsust Kaja Kallas. “Kui tean, et minu ideedele on laiapõhjalisem toetus, annab see julgust nendega edasi minna.”Veel otsustas juhatus, et toetatakse ka saarlase Urve Tiiduse kandidatuuri RE juhatusse.“Urve Tiidus on kogenud erakonna juhatuse liige ning seni oma tööd hästi teinud, hiidlased on teda erakonna juhatuse valimistel ka varem toetanud,” selgitas Rahuoja pressiteates.“Saarte esindatus juhatuses on regionaalse tasakaalu hoidmisel oluline. Pole mõistlik, kui elu liiga Tallinna keskseks muutub,” ütles Tiidus ise.Erakonna Hiiumaa PO juhatusse kuuluvad esimees Riho Rahuoja, liikmed Agu Kohari, Aivo Kriiska, Peep Lillemägi, kelle volitused on peatatud, Jüri Ojasoo, Ester Tammis ja Vilma Tikerpuu. RE Hiiumaa piirkonnaorganisatsioonis on 46 liiget.