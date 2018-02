Hiidlased said EMi korraldamise au

Esmaspäeval, 5. veebruaril avati Hiiumaal Orjaku sadamas Euroopa meistrivõistlused Monotüüp XV jääpurjetamises. Pärast nelja sõitu asuvad Jahtklubi Dago esindajad Olev Oolup/Andrus Padu neljandal positsioonil. Euroopa meister selgub täna.

Autor: Jaanus Kõrv HIIUMAA MUDELIKLUBI



