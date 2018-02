Hiidlased ka inimesed

Hiiumaa on niigi Mandri-Eestist ära lõigatud, miks muudetakse siinsete inimeste elu veel keerulisemaks?

Ühendused mandriga on saare elanike jaoks eluliselt olulised. Esimest talve on nii, et kui jääd laevast maha, pead viis tundi ootama järgmist. Niipea kui ilm kehv, ei saa me arvestada ka lennuühendusega.

Hiidlased on soovinud Kärdla lennuväljale samasugust täppislähenemissüsteemi nagu saarlastel. Nüüd järsku leitakse, et see on meie jaoks liiga kallis.

Hiiu Lehe allikas ütles, et GNSSi puhul on lennuohutus võimalik tagada erinevate riski­analüüside ja situatsioonikavadega: “See on lennuväljale koostöös lennuametiga üsna koormav, kuid siiski teostatav.”

Jah, võib-olla pole tõesti ka uuel ja alles arendataval satelliidipõhisel süsteemil häda midagi, aga me ei tea seda veel.

Hiidlased on soovinud saada ka parvlaeva­ühenduse ametlikuks lepingupartneriks, et nende soovidest üle ei sõidetaks. Hiiumaa valla kiri, milles seda sooviti, aga ringleb vastuseta juba kaks ja pool kuud kuskil ministeeriumi koridorides.

Hiiu Lehe andmetel põtkib ministeerium vastu ega taha hiidlastele nii suurt õigust anda. Riigikogus seevastu saareelanike soovi toetatakse.

Riigiametnikke võib ju mõista – mugavam on teha otsus kontoris ilma saareelanike arvamust arvesse võtmata. Tahaks aga küsida, kelle jaoks riik seda transpordiühendust siis korraldab? Kas hiidlastele, kelle elu-olu sellest sõltub, või ametnikele, kes tahaks asju oma äranägemise järgi paika panna.

Kõike ei saa ju Exceli tabeli järgi otsustada – saage aru, me elame siin!

