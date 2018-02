Heitlik ilm vähendas lendude täituvust

Päeva rosin

Jeetee

Jeetee teeb jee

see ühendab mei teed

kui talve kee

ja pitkald külma teeb

Jeetee oo mede tee

mes röömpsald üle vee

viib iidlast Eestise

ning kaugemale veel

Kuid kui sa oled teel

siiss mõtle natust veel

kui menemise möted

oo juba tükkis pees

Kas oo see öige tee

et sa äi siie p`jee

vai oo see vale tee

see menemise tee

Ähk siiskid õigem see

et ta so tulemise tee

mes sest et praud oo sees

seel oo jo sillad peel

Ja tuledkid ja jeed

ning midad valmis teed

sii jumala keest antud

mede saare peel

JAANUS KÕRV