Haigla aprillist eelarveliseks

Haigekassa nõukogu otsustas reedel, et loob Hiiumaa haigla püsimajäämiseks uue rahastamismudeli – aprillist muutub haigla rahastus eelarvepõhiseks.

“Hiiumaa haigla puhul ei kata teenuste osutamisest saadav rahastus ära püsi­kulusid, seega on haigla jätkusuutlikkus olnud küsimuse all juba mõnda aega,” selgitas haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ERR Uudistele.

Teiste riikide kogemuse näitel töötas haigekassa koostöös Hiiumaa haiglaga välja uue rahastamisviisi – eelarvepõhise tasustamise. See tähendab, et haigekassa ei osta haiglalt teenuseid ravijuhtude kaupa, vaid lepitakse kokku erialades ja teenustes, millel haigla teenust osutab ning kogusumma, mida haigekassa haiglale kõigi patsientide teenindamise eest tasub. Haigla peab seejärel ise selle summa raames planeerima, mitu vastuvõttu, protseduuri või arsti nende patsientide raviks on vaja.

Hiiumaa haigla kogemuse põhjal otsustatakse, kas seda rahastamismudelit saab edaspidi ka mujal haiglates rakendada.

