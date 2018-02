EV100 kontsert ja vastuvõtt Käinas

Hiiumaa vald korraldab reede, 23. veebruari õhtul kell 18 piduliku kontsert-aktuse Käina kultuuri­keskuses, kuhu on väga

oodatud kõik valla­kodanikud ühiselt Eesti sünnipäeva tähistama.

Valla avalike suhete juht Liina Siniveer ütles, et kuni poolteist tundi kestval kontserdil on vahvaid üllatusi ning igas eas esinejaid igast Hiiumaa piirkonnast. Kokku astub lavale sümboolselt sada esinejat.

Hiljemalt täna, 20. veebruaril ootab vallavalitsus teateid transpordi­soovist Käinasse ja tagasi. Emmaste osavallas saab transpordisoovist teada anda telefonil 462 2444, 5345 3246, heli.uksik@hiiumaa.ee; Kõrgessaare ja Kärdla osavallas telefonil 5300 3234, kultuur@hiiuvald.ee; Käina osavallas telefonil 462 2888, anne.sarapuu@hiiumaa.ee ja Pühalepa osavallas telefonil 463 6840, 5342 3573, katrin.paat@hiiumaa.ee

Pärast aktust algab voli­kogu esimehe ja valla­vanema kutsetega vastu­võtt. Volikogu esimehe Aivar Viidiku sõnul on kutsutute hulgas nii Hiiumaa ettevõtjad ja avaliku elu tegelased kui ka Hiiumaaga seotud inimesi, kes alaliselt saarel ei ela.

Sildid: ev 100, kontsert, vastuvõtt