Ettevõtjate peamine murekoht – ühistransport

Vallavanem Reili Rand kohtus ettevõtjatega, et anda ülevaade valla käivitamisest ja vastata küsimustele. Enim kõneainet pakkusid Hiiumaa ja mandri transpordiühendused.Teisipäeval Rannapaargus toimunud kohtumisel osalenud rohkem kui 30 ettevõtja peamine murekoht oli mandri ja Hiiumaa laevaühendus.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: ettevõtjad, kohtus, transport, vallavanem