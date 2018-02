Aumärgiga bussijuht ja kirjakandja

Tänavuste vabariiklike teenetemärkide saajate seas hakkas kõikide tuntud nimede kõrval silma kaks Valgetähe medali saajat.

Hansabussi bussijuht Toomas Aguraiuja töötab selles ametis 1969. aasta jaanuarist ja on oma ametile truu siiani. Tema tunnustamiseks esitamise kirjas märgitakse, et tänu oma erakordsele karismale ja positiivsusele on ta eeskujuks kõigile Eesti bussijuhtidele ja teda hinnatakse nii kolleegide kui tellijate poolt väga kõrgelt. Lisaks tööalasele professionaalsusele ja tavakeeltele on ta omandanud suhtluseks mitmeid teisi keeli: rootsi, läti, itaalia jt, mis veelgi väärtustab tema oskusi ning tekitab turistidele kodusema ja sõbralikuma tunde.

Valgetähe medali saab ka Otepää kirjakandja Liia Piho, kes seda tähtsat ametit on pidanud juba 20 aastat. “Ta on kõigile lähedane ja oma inimene,” kirjutavad Liia Piho presidendile tunnustamiseks esitanud.

Tublid ja lahked bussijuhid ning kohuse­tundlikud kirjakandjad on meile nii lähedased ja omad, et vahel võtame nende tänuväärt tööd nagu midagi iseenesestmõistetavat. Tegelikult on sellised inimesed nagu talad meie riigi tugisüsteemis, kelle peal püsib kõik muu. Muuhulgas tunne, et vaatamata poliitilistele sõnasõdadele on meil siin Eesti riigis midagi head ja püsivat – meie tublid inimesed. Osakem neid vaid märgata.

6. veebruar 2018