12 000 eurot kodude tuleohutuse parandamiseks

Hiiumaa vald sai 12 000 eurot, millega tuleb tuleohutusnõuetele vastavaks teha vähemalt kolm kodu.Lääne päästekeskuse ennetus­büroo juhataja Viktor Saaremets ütles, et igal aastal sureb Eestis õnnetuste tõttu, mida saaks vältida, 900–1000 inimest. “Eestisuuruse riigi kohta on see päris suur hädaolukord,” nentis Saaremets kohtumisel Hiiumaa valla esindajatega.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Sildid: ennetus, kodu, Tuleohutus