Viielised meed pääsukese tiibade all

Harda Roosna

Aasta lõpus tuli uudis, et Kärdla mesiniku Indrek Kutseri toodang sai õiguse kanda prestiižset pääsukese­märki – kõik kolm hindamiseks esitatud meesorti said hindeks “viie”.Kui Hiiu Lehes märkisime ära kaks FIE Indrek Kutseri toodetud meesorti “Hiiumaa kreemjas mesi” ja “Hiiumaa kanarbikumesi”, siis märkimata jäi kolmas, “Hiiumaa mesi”, mis ühtlasi oli žürii lemmik.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna

