Vana teema ikka uus

Näinud kohutavaid pilte bussiõnnetustest ja kuulnud, et politsei käib bussides turva­rihmade kasutamist kontrollimas, võib olla päris ehmatav, et sinu lapse kooli­bussis turvarihmasid polegi.

Tuleb tõdeda, et turvarihmade pealt hoidis kokku maavalitsus nii 2007. aastal maakonnaliinide hanget korraldades kui ka Emmaste ja Käina koolibussiliine maakonnaliinidega ühendades.

Mullu augustis korraldatud Lauka koolibussiliini hankes oli turvavööde nõue juba sees ja see tegi rõõmu ka hanke võitjale: “Turvarihmade olemasolu on väga tähtis – kogu aeg on ju olnud probleemiks, et bussidega veetakse lapsi ja hankes pole turvarihmade nõuet,” ütles Hansa Bussiliinide Hiiumaa osakonna juhataja Martin Kagadze tookord.

Teisalt ütles Lääne prefektuuris liiklus­järelvalvet koordineeriv Sander Peremees 2016. aastal, kui Hiiu Leht tõstatas maakonnaliinide bussides puuduvate turvavööde teema, et kõikides sõidukites ei peagi turvavöösid olema. Ta ütles, et bussi turvavööde arv sõltub eelkõige selle sõiduki kasutamise eesmärgist, samuti mängib rolli bussi vanus.

Ohutuse aga peaks tagama see, et buss, milles pole turvavöösid või on seisukohad, ei sõida kiiremini kui 60 kilomeetrit tunnis.

Seda, mis juhtub turvavööga kinnitamata reisijatega bussis, mis selliselgi kiirusel teelt välja sõidab, ei taha isegi ette kujutada.

Veel halvem, et osades bussides puuduvad turvavööd edastavad sõnumi, justkui oleks turvavöö midagi ebaolulist. Nagu mingi iluasi, mis vahel lisatakse bussile, vahel mitte – järelikult mittevajalik.

Imelik ei ole reisijailt nõuda, et nad selle iluasja endale kõhu peale sätiks?

30. jaanuar 2018