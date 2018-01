Vald ei vaidlusta ringkonnakohtu otsust

Endine Hiiu vallasekretär Marin Vallikivi võitis kohtuprotsessi Hiiu vallaga ja vallal tuleb talle hüvitada koos menetluskuludega ligi 13 000 eurot.Ringkonnakohus otsustas 22. detsembril jätta rahuldamata valla appellatsioon­kaebuse halduskohtu otsuse “M. Vallikivi kaebuse Hiiu valla­vanema 15.06.2016 käskkirja nr 19-1.4/4 õigusvastaseks tunnistamiseks, teenistusest vabastamise aluse muutmiseks ning hüvitise väljamõistmiseks” osas. Eile teatas Hiiumaa vallavanem Reili Rand, et vald otsust edasi ei kaeba.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna

