Uue valla aastaeelarve 15 miljonit eurot

Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari istungil oli esimesel lugemisel valla 2018. aasta eelarve eelnõu, mille kogumaht ligi 15 miljonit eurot.

Vallavanem Reili Rand selgitas, et Hiiumaa valla esimese eelarve puhul on sisuliselt tegemist nelja endise valla liidetud eelarvetega, mis koostatud endiste valdade prioriteetidest lähtuvalt ning mille kulude asukohti eelarves on korrigeeritud vastavalt ühinemislepingule.





