Turvarihmad niipea koolibussidesse ei jõua

Harda Roosna

Viimastel aastatel bussidega juhtunud õnnetused toovad aina enam päevakorrale nõudmise, et reisijad kinnitaksid bussis turvavöö. Mida aga teha, kui lapsi vedavas koolibussis polegi turvavööd?Käina kandi lapsevanem Kaarel Rebane avastas, et Käina koolibussiliini teenindavas bussis turvavöösid ei olegi. “Kuidas on võimalik, et laste koolibussis EI OLE TURVAVÖÖSID!? Kuidas selline asi üldse olla tohib?! SEE SEAB OHTU LASTE ELUD! Kes ja mil viisil selle eest endale vastutuse võtab?!” oli ta nähtust väga häiritud.





Sildid: koolibuss, turvarihmad