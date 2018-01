Tulumaksulaekumine kasvas kõigis saare omavalitsustes

Aasta viimasel kuul laekus Hiiumaal tulumaksu võrreldes 2016. aastaga oluliselt rohkem. Kõige rohkem kasvas tulumaksulaekumine Emmaste ja Käina vallas, aastatagusega võrreldes koguni 13 protsenti enam, Pühalepa valla laekumine tõusis 2016. aasta detsembrikuuga võrreldes 9,4 protsenti ja Hiiu vallas 6,6 protsenti.

Emmaste vallale laekus detsembris 93 000 eurot, Käina vallale 140 000 eurot, Pühalepa vallale laekus 106 000 eurot ja Hiiu vallale 300 000 eurot.

Kaheteistkümne kuuga on tulumaksu aasta varasemaga võrreldes kõige enam laekunud Pühalepas, kus kasv oli 9 protsenti, Hiiu vallas oli see 5,7 protsenti, aasta lõpus suuremat kasvu näidanud Käinas 3,3 protsenti ning Emmastes 1,7 protsenti.

Aastaga laekus Pühalepale 1,18 miljonit eurot tulumaksu, Hiiu vallale 3,54 miljonit eurot, Käinale 1,56 miljonit eurot ja Emmastele täpselt 1 miljon eurot tulumaksu.

Kogu Eesti keskmine tulumaksu laekumise tõus võrreldes 2016. aasta detsembrikuuga oli 9,3 ning aasta lõikes 8,1 protsenti. Kokku eraldas maksu- ja tolliamet (MTA) mullu kohalikele omavalitsustele (KOV) ligi 983,8 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu.

Kõige rohkem laekus üksikisiku tulumaksu Tallinna linnale, kus see kasvas aastases võrdluses 9 protsendi võrra 372,2 miljoni euroni. Tartu linna üksikisiku tulumaksulaekumine suurenes mullu 6,4 protsenti 69,3 miljoni euroni, Narvas 5,8 protsenti 25,7 miljoni euroni ja Pärnus 7,1 protsenti 25,1 miljoni euroni.

Üksikisiku tulumaksu laekumine vähenes mullu neljas omavalitsuses, enim Mustjala vallas, kus maksutulu vähenes 3,2 protsenti 370 300 euroni. Kõpu vallas vähenes maksu­tulu 2,6 protsenti 398 200 euroni, Vormsi vallas 0,6 protsenti 354 900 euroni ja Alajõe vallas 0,5 protsenti 281 400 euroni.

Kohalike omavalitsuste eelarvesse laekub 11,6 protsenti ehk üle poole sissekirjutusega inimeste tulumaksust.

Hergo Tasuja

Autor: Kaasautor Aasta viimasel kuul laekus Hiiumaal tulumaksu võrreldes 2016. aastaga oluliselt rohkem. Kõige rohkem kasvas tulumaksulaekumine Emmaste ja Käina vallas, aastatagusega võrreldes koguni 13 protsenti enam, Pühalepa valla laekumine tõusis 2016. aasta detsembrikuuga võrreldes 9,4 protsenti ja Hiiu vallas 6,6 protsenti.

Emmaste vallale laekus detsembris 93 000 eurot, Käina vallale 140 000 eurot, Pühalepa vallale laekus 106 000 eurot ja Hiiu vallale 300 000 eurot.

Kaheteistkümne kuuga on tulumaksu aasta varasemaga võrreldes kõige enam laekunud Pühalepas, kus kasv oli 9 protsenti, Hiiu vallas oli see 5,7 protsenti, aasta lõpus suuremat kasvu näidanud Käinas 3,3 protsenti ning Emmastes 1,7 protsenti.

Aastaga laekus Pühalepale 1,18 miljonit eurot tulumaksu, Hiiu vallale 3,54 miljonit eurot, Käinale 1,56 miljonit eurot ja Emmastele täpselt 1 miljon eurot tulumaksu.

Kogu Eesti keskmine tulumaksu laekumise tõus võrreldes 2016. aasta detsembrikuuga oli 9,3 ning aasta lõikes 8,1 protsenti. Kokku eraldas maksu- ja tolliamet (MTA) mullu kohalikele omavalitsustele (KOV) ligi 983,8 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu.

Kõige rohkem laekus üksikisiku tulumaksu Tallinna linnale, kus see kasvas aastases võrdluses 9 protsendi võrra 372,2 miljoni euroni. Tartu linna üksikisiku tulumaksulaekumine suurenes mullu 6,4 protsenti 69,3 miljoni euroni, Narvas 5,8 protsenti 25,7 miljoni euroni ja Pärnus 7,1 protsenti 25,1 miljoni euroni.

Üksikisiku tulumaksu laekumine vähenes mullu neljas omavalitsuses, enim Mustjala vallas, kus maksutulu vähenes 3,2 protsenti 370 300 euroni. Kõpu vallas vähenes maksu­tulu 2,6 protsenti 398 200 euroni, Vormsi vallas 0,6 protsenti 354 900 euroni ja Alajõe vallas 0,5 protsenti 281 400 euroni.

Kohalike omavalitsuste eelarvesse laekub 11,6 protsenti ehk üle poole sissekirjutusega inimeste tulumaksust.

Hergo Tasuja

Sildid: tulumaks