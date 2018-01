Trans­aviabaltika testis suuremat lennukit

Trans­aviabaltika testis suuremat lennukit ja leidis, et kulud sel liinil kasvaks kaks korda. Kas valitsus oleks valmis panustama rohkem raha, et panna Saaremaa liinile suurem lennuk? Transaviabaltika ettepanek on, et pigem võiks reedeks ja pühapäevaks sellele liinile reise juurde lisada. Milline on ministeeriumi seisukoht?

Vastab Taivo Linnamägi, lennundus- ja merendus­osakonna juhataja: “Selline huvi vedaja poolt on muidugi tore. Samas tugineb maavalitsuste ja Transaviabaltika vahel sõlmitud leping riigihanke tulemustele, st riigihankes määrati kindlaks tehnilised tingimused, sh lennukis olevate kohtade arv, reiside sagedus jm tingimused. Kui Transaviabaltika leiab, et soovib proovida reiside tegemist kommertsalustel, siis MKM ega sõlmitud lepingud seda kuidagi ei piira, küll aga ei saa riik selliste ärireiside eest dotatsiooni maksta (ühe reisi hind Kärdla suunal on 1520, Kuressaare suunal 1980 eurot, sh piletitulu jääb vedajale). Lisareise on esialgu planeeritud ja graafikusse kinnitatud vaid rahvarohkete ürituste (kohvikute päev, ooperipäevad) ja riigipühade (jaanipäev, jõulud) aegu, arvestades riigieelarvest lepingute täitmiseks vajalikku rahalist ressurssi.

Riik on valmis panustama suuremasse lennukisse alates 2019. aasta juunist ning selleks vajalikud ettevalmistused ja riigihange viiakse läbi käesoleval aastal, hanke väljakuulutajaks ühistranspordi seaduse muutmise tulemusel on maanteeamet. Hankekomisjoni kaasatakse ka kohalike omavalitsuste, MKMi ja lennuameti esindajad.”