Töötukassa tunnustas parimaid partnereid

Hiiu Leht

Hiiumaalt pälvis töötu­kassa aasta koostööpartner 2017 aunimetuse MTÜ Hiiumaa EELK Diakooniakeskus, aasta tööandja 2017 aunimetusega tunnustati Kärdlas tegutsevat ettevõtet AS M & P Nurst.Saadetud teates rõhutatakse, et viimastel aastatel on töötukassa koostöö Hiiumaa diakooniakeskusega olnud väga hea – keskuse esindaja on osalenud töötukassa üritustel, keskus on olnud hea teenusepakkuja ja arvestatav koostööpartner.





Autor: Harda Roosna Hiiu Leht

