Tekipesumasina ja solaariumiga hobusetall

Maris Suuster

Maris Suuster (28) tegi teoks oma unistuse ja ehitas hobuse­talli, kus hobustel on oma dušš ja solaarium, tekipesu­masin ja -kuivati.Maris Suusteri sõnul on Eestis nii kaasaegseid hobuse­talle vähe ja Hausmal valminud Soo-Oru tall ainuke sellisel tasemel.“Hollandis käies ja sealseid talle nähes tekkis tunne, et tahan endale ka niisugust,” rääkis Suuster.Kuigi talt korduvalt küsiti, miks ta oma talli saarele ehitab, et mandril oleks see hulga lihtsam, ütleb Maris, et Hiiumaa on talle lihtsalt nii südamelähedane, et oma unistuste talli otsustas ta ikkagi kodusaarele ehitada.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Maris Suuster Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Maris Suusteri sõnul on Eestis nii kaasaegseid hobuse­talle vähe ja Hausmal valminud Soo-Oru tall ainuke sellisel tasemel.

“Hollandis käies ja sealseid talle nähes tekkis tunne, et tahan endale ka niisugust,” rääkis Suuster.

Kuigi talt korduvalt küsiti, miks ta oma talli saarele ehitab, et mandril oleks see hulga lihtsam, ütleb Maris, et Hiiumaa on talle lihtsalt nii südamelähedane, et oma unistuste talli otsustas ta ikkagi kodusaarele ehitada. Maris Suuster (28) tegi teoks oma unistuse ja ehitas hobuse­talli, kus hobustel on oma dušš ja solaarium, tekipesu­masin ja -kuivati.Maris Suusteri sõnul on Eestis nii kaasaegseid hobuse­talle vähe ja Hausmal valminud Soo-Oru tall ainuke sellisel tasemel.“Hollandis käies ja sealseid talle nähes tekkis tunne, et tahan endale ka niisugust,” rääkis Suuster.Kuigi talt korduvalt küsiti, miks ta oma talli saarele ehitab, et mandril oleks see hulga lihtsam, ütleb Maris, et Hiiumaa on talle lihtsalt nii südamelähedane, et oma unistuste talli otsustas ta ikkagi kodusaarele ehitada.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: hobune, hobusetall, Maris Suuster, solaarium