Talts: Apollo on väärt kaitse alla võtmist

Apollo madaliku looduskaitseala moodustamise eelnõud ei kooskõlastatud, kuid Loode-Eesti meretuulepargi vastustav MTÜ Hiiu Tuul esindja on veendunud, et madalik on väärt kaitse alla võtmist.

Kooskõlastuse jätsid andmata rahandusminister Toomas Tõniste, riigihalduse minister Jaak Aab ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Palo selgitas, et kaitseala moodustamine takistab Eestil täita rahvusvahelisi kohustusi energia tootmise taastuvatele lahendustele üleminekul.

“Nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui ka rahandusministeerium olid seisukohal, et dokumendis peaks olema analüüsitud Apollo looduskaitseala moodustamise sotsiaalmajanduslikku mõju,” ütles MTÜ Hiiu Tuul esindaja Inge Talts.

Apollo ja Vinkovi madaliku kaitse alla võtmist toetava ühingu esindaja ütles, et riik ei või jätta kaitse alla võtmata meremadalaid, mille kaitse alla võtmine on Eesti riigi rahvusvaheline kohustus vastavalt Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppele (AEWA). Eesti vabariik ühines kokkuleppega 18. juunil 2008.

Kas sotsiaalmajandusliku analüüsi tegemine on ka tegelikult vajalik ja kas see peaks olema keskkonna­ministeeriumi ülesanne, seda Talts öelda ei osanud.

“Oleme mures, et globaalselt ohustatud linnuliigi auli (Clangula hyemalis) peatumis-, toitumis- ja talvitusalad hävitatakse, rajades sellele tuuleelektrijaama,” nentis Talts. “Säästvaks arenguks peab elektrit, ka taastuvatest allikatest, tootma seal, kus on selleks looduslikud eeldused ja suured tarbijad, näiteks Kesk-Euroopa lähistel Põhjameres. Loode-Eesti tuulepargist Eesti vabariik ei võida,” põhjendas Talts.

Inge Talts ütles, et puudujäägid, mis Apollo madaliku kaitse alla võtmise dokumentides praegu on, saab kõrvaldada, et menetlusega edasi minna. “Apollo madal on igal juhul väärt kaitse alla võtmist,” kinnitas Inge Talts.

Sildid: apollo, kooskõlastus