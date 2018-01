Tallinn-Haapsalu liinil rohkem väljumisi

erakogu

Lux Express teatas, et ettevõtte bussid sõidavad alates 1. jaanuarist Tallinn-Haapsalu liinil senise nelja asemel kümme korda päevas. Ühtlasi läks bussiettevõte üle paindlikule hinnastamisele.Lux Expressi Eesti kommertsjuht Märt Sibrik selgitas, et Haapsalu populaarsus reisisihtkohana kasvab ja Lux Ex­pressi eesmärgiks on konkureerida autoga. “Meie kogemus näitab, et inimesed on valmis jätma auto koju, kuid ootused on kõrged ja reisija hindab oma aega. Rooli keeramise asemel eelistatakse järjest enam veeta reisiaega kasulikult: töötades, õppides või puhates,” selgitas Sibrik, et lisaks tipptasemel bussidele ja tihedale sõiduplaanile pakutakse reisijale aega iseendale.Ettevõte läks Haapsalu liinil üle ka dünaamilisele hinnastamisele. Kui seni maksis Lux Expressi täispiletTallinn-Haapsalu liinil 8 eurot, siis uuest aastast on internetist võimalik soetada pilet alates 2 eurost ja nõudluse kasvades kuni 9 euro eest.Lux Express kasutab dünaamilist hinnastamist Eesti-sisestel liinidel alates 2015. aastast nii Tartu, Pärnu, Narva kui ka Kuressaare liinidel.Lux Expressil on 82 bussi, mis varustatud meelelahutuskeskustega, elektriseadmete laadimisvõimalusega (220 V), reguleeritava seljatoe ja turvavööga istmetega, mille juures rohkelt jalaruumi. Kõikides bussides on ka tasuta WiFi, kliimaseade ja WC.Tallinn-Haapsalu liini sõidavad lisaks ASile Lux Express Estonia ka AS GoBus, AS MK Autobuss ja OÜ MK.ReisX.