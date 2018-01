Sõpruskohtumine lõppes kaotuse ja viigiga

Ühel veidi lumisel laupäeval käisid Hiiumaa spordikooli õpilased sõpruskohtumas Pärnus kahe sealse võistkonnaga, 2003 sündinute ja 2007 sündinud jalgpalluritega.

Esimesena mängisid pärnakatega FC Hiiumaa 03 ehk 14aastased ja nooremad koosseisus Indrek Nõulik, Jaanus Sõmer, Karl Värva, Kaspar Kariste, Hargo Liiving, Sven Aigar Tammeveski, Johannes Niinemäe, Henri Paulus, Kristjan Ugam, Kermo Platov, Martin Nurk, Holger Sepma, Rasmus Padari ja Kevin Saarnak.

Treener Mario Degtjov ütles, et meie mängijad olid vastastest küll natukene nooremad, kuid see ei takistanud oma mängu mängimast. “Teeb mängu küll veidi raskemaks, kuid sõbralik 1:1 viik teeb sõpruskohtumisele vaid au,” ütles treener. Meie värava autoriks oli Indrek Nõulik.

FC Hiiumaa 07 ehk kümneaastased ja nooremad pidid algselt mängima eakaaslastega, kuid 10 minutit enne avavilet selgus, et vastased mängivad veidi vanemas koosseisus ja mäng toimub suluseisuga. Treener Mario Degtjov arvas, et võiks proovida. Mängu järel tuli tal tõdeda, et uus formatsioon, kui platsil on kaheksa pluss veel üks mängija, oli väga harjumatu nagu ka suurem plats ja mänguaeg 2×30 minutit.

“See oli meie noorematele veidi pikk aeg ning kui lapsed platsil laiali läksid, siis nad nagu kadusid ära ja kui liiga kokku läksid, siis oldi nagu väikesed mesilased puntras,” kirjeldas treener. Mäng lõppes pärnakate võiduga 10:2.

Samas tõdes treener, et mäng karastas meie jalg­pallureid järgmiseks hooajaks, kus mängitakse juba oma­vanustega. Hiiumaa eest lõi väravad Karl Artur Valk. Võistkonda kuulusid Karl Linnas, Janori Remmelg, Aleksander Laaniste, Hugo Kaibald, Kadri-Liis Paul, Martin Põllu, Jonatan Saarnak, Karl Artur Valk, Alari Valgma, Kermo Põtter ja Karl Kustas Toimra, kes mängis võistkonnas esimese mängu.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes aitasid trans­pordiga!

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

