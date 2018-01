Siniveer: Õppisime juhtunust ehk täiendus Hiiu Lehe loole “Kanalisatsiooni- ja veevärgi ehitustööd põhjustasid segaduse”

Jaanus Kõrv

Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ütles, et vallavalitsus on vee- ja kanalisatsiooni­trasside ehituse tõttu tekkinud segadusest õppinud, kuidas edaspidi teavitust paremini korraldada.“Hoolimata sellest, et uue valla käivitamine võtab aega, lähtume siiski igas olukorras vallakodanike heaolust,” ütles Siniveer ja vabandas tekkinud segaduse pärast.





Sildid: ehitus, liikluskorraldus, segadus, vee- ja kanalisatsiooni­trasside