Sada päeva varsti täis

Hiiumaa vallavolikogu ja vallavalitsus on kolm kuud teinud väga intensiivset tööd. Selle aasta enam kui 15 miljoni eurone eelarve käis volikogu laualt korra juba läbi. Eelmisel nädalal sai koos kahe viimase osavallavanemaga ametisse kinnitamisega täiskoosseisus paika ka kaheksaliikmeline Hiiumaa vallavalitsus.

Vallavalitsus on sooliselt tasakaalus ja tänu osavallavanemate kaasamisele hõlmab kogu saart: vallavanem on Reili Rand, rahandusvaldkonna juht Inge Elissaar, arenguvaldkonna juht Monika Pihlak, valitsusse kuuluvad ka Pühalepa osavallavanem Liili Eller, Käina osavallavanem Omar Jõpiselg, Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja, Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid ja Kärdla osavallavanem Lauri Preimann.

Ka mõningaste raskustega sündinud osavallakogud valisid omale juhid. Kõrgessaare osavallakogu esimees on Artur Valk ja aseesimees Aleksander Pihlo, Kärdla osavallakogu esinaine Anu Pielberg ja aseesimees Martin Kagadze, Käina osavallakogu esimees Üllar Padari ja tema asetäitja Eha Brikker, Emmaste osavallakogu esinaine on Katrin Visnapuu ja teda asendab Anne-Mall Reinu, Pühalepa osavallakogu esimees on Toomas Remmelkoor ja aseesimees Ants Orav.

Hea on see, et igal tasandil, nii valla­valitsuses kui osavallakogudes on nii mehi kui naisi, nii tuntud nimesid kui uusi nägusid. Usutavasti leiavad sel moel väärtustamist nii järjepidevus kui võetakse töösse värsked ideed.

23. jaanuar 2018