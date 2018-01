Saarlane ja hiidlased valvavad Liibanonis rahu

ERAKOGU

Eesti kontingendis ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivad mullu novembrist koos üks Saaremaalt ja kolm Hiiumaalt pärit kaitse­väelast.Tänavu mai lõpuni kestva missiooni vältel tuleb neil, kõigi jaoks oma esimesel rahvusvahelisel missioonil, aidata kaasa rahu püsimisele Liibanonis.Saaremaalt pärit kapral Verner Reinumäe (26) ning Hiiumaalt pärit seersant Erik Jõesaar (22), nooremseersant Kaili Uusoja (31) ja kapral Vidrik-Rein Arukask (27) saabusid novembris koos jalaväerühmaga Estpla-24 ÜRO tugipunkti 2-45, et alustada teenistust Iiri-Soome pataljonis, mille koosseisu Eesti rühm kuulub.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor ERAKOGU

Tänavu mai lõpuni kestva missiooni vältel tuleb neil, kõigi jaoks oma esimesel rahvusvahelisel missioonil, aidata kaasa rahu püsimisele Liibanonis.

Saaremaalt pärit kapral Verner Reinumäe (26) ning Hiiumaalt pärit seersant Erik Jõesaar (22), nooremseersant Kaili Uusoja (31) ja kapral Vidrik-Rein Arukask (27) saabusid novembris koos jalaväerühmaga Estpla-24 ÜRO tugipunkti 2-45, et alustada teenistust Iiri-Soome pataljonis, mille koosseisu Eesti rühm kuulub. Eesti kontingendis ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivad mullu novembrist koos üks Saaremaalt ja kolm Hiiumaalt pärit kaitse­väelast.Tänavu mai lõpuni kestva missiooni vältel tuleb neil, kõigi jaoks oma esimesel rahvusvahelisel missioonil, aidata kaasa rahu püsimisele Liibanonis.Saaremaalt pärit kapral Verner Reinumäe (26) ning Hiiumaalt pärit seersant Erik Jõesaar (22), nooremseersant Kaili Uusoja (31) ja kapral Vidrik-Rein Arukask (27) saabusid novembris koos jalaväerühmaga Estpla-24 ÜRO tugipunkti 2-45, et alustada teenistust Iiri-Soome pataljonis, mille koosseisu Eesti rühm kuulub.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: hiidlased, liibanon, rahuvalvemissioon, saarlane