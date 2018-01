Riik on kümne aastaga saarte laevaliiklusesse panustanud ligi 150 miljonit

Eesti riik on viimase kümne aasta jooksul doteerinud mandri ja Saaremaa ning Hiiumaa vahelist parvlaevaliiklust 140,6 miljoni euroga. Keskmiselt on Rohuküla-­Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu liinide dotatsiooni maksumus kokku olnud keskmiselt 12,8 miljonit eurot. Dotatsioonitõus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmeil olnud igal aastal 7 protsenti. Kuni aastani 2016 opereeris liine Vjatšeslav Leedole kuuluv Väinamere Liinid OÜ.

2016. aasta oktoobrist hakkas liini teenindama Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad OÜ. Liini teenindav TS Lae-­

vad OÜ teenindas 2017. aastal kokku 2,2 miljonit reisijat ning 950 000 sõidukit. Virtsu-Kuivastu liinil teenindas ettevõte 1,7 miljonit reisijat ja 710 000 sõidukit ning Rohuküla-Heltermaa liinil 570 000 reisijat ning 240 000 sõidukit.

Autor: Hiiu Leht Eesti riik on viimase kümne aasta jooksul doteerinud mandri ja Saaremaa ning Hiiumaa vahelist parvlaevaliiklust 140,6 miljoni euroga. Keskmiselt on Rohuküla-­Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu liinide dotatsiooni maksumus kokku olnud keskmiselt 12,8 miljonit eurot. Dotatsioonitõus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmeil olnud igal aastal 7 protsenti. Kuni aastani 2016 opereeris liine Vjatšeslav Leedole kuuluv Väinamere Liinid OÜ.

2016. aasta oktoobrist hakkas liini teenindama Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad OÜ. Liini teenindav TS Lae-­

vad OÜ teenindas 2017. aastal kokku 2,2 miljonit reisijat ning 950 000 sõidukit. Virtsu-Kuivastu liinil teenindas ettevõte 1,7 miljonit reisijat ja 710 000 sõidukit ning Rohuküla-Heltermaa liinil 570 000 reisijat ning 240 000 sõidukit.

Sildid: laevaliiklus, panustanud, Riik, Sadam, TS Laevad