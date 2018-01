Riigikohus võttis kassatsioonkaebuse menetlusse

Riigikohtu halduskolleegium võttis eelmisel nädalal menetlusse MTÜ Hiiu Tuul ning eraisikute Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda kassatsioonkaebuse.

Kaebajad taotlevad Hiiu maavanema poolt 2016. aastal kehtestatud Hiiumaaga piirneva mereala maakonna­planeeringu kehtetuks tunnistamist, tuues mitmeid argumente.





