Regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvoor avanes

Eelmisel nädalal avanes regionaalsete investeeringute taotlusvoor, mis jääb avatuks kaheks kuuks.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et programmi abil soovitakse parandada hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimusi. “Kutsun üles kõiki, kes vastavad programmi tingimustele, sellest osa võtma ja taotlusi esitama,” ütles Aab.

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused, mitte­tulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse. Erandina võib kaks taotlust esitada kohalik omavalitsus, mille rahvaarv on üle 8000 elaniku. Maksimaalne toetus­summa on 120 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning oma- ja kaasfinantseeringu määr 25 protsenti abikõlblikest kuludest.

Kogu taotlusvooru vahendite summa selgub jaanuaris ja hiljemalt 1. veebruaril avalikustatakse selle jaotus rahandusministeeriumi veebilehel. Programmi rahastatakse hasartmängumaksust. Laekunud taotlusi menetleb EAS. Otsused laekunud projektide kohta teeb programmi komisjon, kuhu kuuluvad EASi, rahandus-, haridus- ja teadus-, sotsiaal- ja kultuuriministeeriumi esindajad.

Taotlusvoor on avatud 1. märtsini kell 16.30. Taotlusi saab esitada EASi e-teeninduse kaudu.

Regionaalsete investeeringutoetuste programm on kestnud juba 19 aastat. Selle ajaga on rahastatud üle 2000 projekti kogumaksumusega 45 miljonit eurot.

Sildid: investeeringud, taotlusvoor